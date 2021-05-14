Майкоп, , 16:24 — REGNUM В Адыгее на шестые сутки после исчезновения троих мужчин в результате поисково-спасательных работ найдено тело еще одного из них. Труп мужчины был обнаружен в районе поселка Тульского, сообщили 14 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 10:05 пешими группами при обследовании береговой линии п. Тульского, обнаружено тело человека. Проводятся следственные мероприятия. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, двоих туристов унесло течением в районе Хаджохской теснины 8 мая. Один из них пытался сфотографироваться, когда его понесло течением реки Белой. Второй упал в реку, бросившись на помощь. Третий пострадавший — турист из Калмыкии — пытался вытащить из воды утопающих, однако погиб сам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая, было обнаружено тело одного их мужчин. Спасатели ведут поиски третьего пострадавшего.

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