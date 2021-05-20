Москва, 20 мая, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Максим Михайлович Овчинников (1906−1976) в июле 1941 года вступил в дивизию народного ополчения. Был ранен и контужен. В 1942 году служил вначале при ветеринарном лазарете, а затем освоил специальность пулеметчика. За участие в успешном разведпоиске получил медаль «За боевые заслуги». Под Харьковом Овчинников опять был ранен. Затем последовали бои в Сталинграде и на Курской дуге.

Максим Михайлович Овчинников

В 1945 году служил в звании младшего сержанта пулеметчиком 34-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии в 5-й гвардейской армии.

16 января 1945 года в районе Ченстоховы (Польша) Овчинников, несмотря на новую контузию, заменил собой погибшего командира отделения и отразил все немецкие контратаки, уничтожив около 150 солдат и офицеров противника. Спустя десять дней он в ледяной воде форсировал Одер и огнем из пулемета помог удержать плацдарм.

27 января отделение захватило железнодорожную станцию и вновь отразило все контратаки. В схватке Максим Михайлович лично уничтожил два танка и несколько десятков солдат и офицеров противника. Отражая пятую контратаку, получил ранение в руку, но продолжал сражаться, пока не потерял сознание.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года гвардии младший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7511).

В 1945 году Овчинников демобилизовался. Жил и работал в Москве.