Москва, , 16:21 — REGNUM Представители Союза добровольцев Донбасса подали заявки на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Они намерены участвовать в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней

Председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Госдуму в Ростовской области. О намерении принять участие в процедуре он заявил на заседании Совета командиров Союза добровольцев Донбасса (СДД) в Ростове-на-Дону 10 мая, в котором принял участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Единая Россия» — это, прежде всего, — и для нас это принципиально важно — партия Президента Владимира Путина. Сохранением республик, возникших весной 2014 года, мы обязаны прежде всего Президенту РФ. Поэтому у нас особый долг и особые обязанности перед ним. Естественно, мы готовы поддержать партию Путина», — сказал Александр Бородай.

На предварительное голосование в Тульской области заявился член Союза добровольцев Донбасса Максим Чичкин. Приоритетом в своей работе он назвал поддержку граждан и бизнеса. «Для решения вопроса качества жизни необходима реализация целого комплекса мер, направленных на поддержку населения. В том числе снижение налоговой нагрузки, индексация зарплат и льготных выплат, стимулирование малого, среднего и крупного бизнеса», — отметил он.

Руководитель Уральского отделения движения Максим Хлопин примет участие в предварительном голосовании на выборы в Заксобрание Свердловской области.

«Патриотически настроенные люди могут и должны изменить жизнь к лучшему. Те, кто в свое время поднялись защищать русский мир на Украине, защищать мирное население Донбасса — достойны представлять людей во власти», — уверен он.

Также на выборах в Заксобрание на предварительное голосование «Единой России» свою кандидатуру заявил руководитель Астраханского отделения Союза добровольцев Донбасса Денис Харитонов.

Одной из главных задач он назвал развитие программы патриотического воспитания.

«Этому направлению власти всех уровней должны уделять больше внимания. Люди — главная ценность нашей страны. И от того, как и какими мы воспитаем наших детей, зависит наше будущее», — подчеркнул он.

Руководитель Калининградского регионального отделения движения Николай Охременко участвует в предварительном голосовании «Единой России» для последующего выдвижения в депутаты областной Думы.

Пойти на выборы депутатов Горсовета Челябинска от «Единой России» планирует руководитель регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Сергей Кукарин. Руководитель Курского отделения движения Анастасия Бабир участвует в партийной процедуре для дальнейшего выдвижения в областную Думу.

«Единая Россия» и Союз добровольцев Донбасса заключили соглашение о взаимодействии 10 мая. Документ предусматривает участие СДД в предварительном голосовании партии и совместную гуманитарную деятельность. Его подписали Андрей Турчак и Александр Бородай.

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей.

Выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» завершается 14 мая. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели — участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в VIII созыв Госдумы утвердит Съезд.