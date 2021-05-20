Москва, 20 мая, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Люди старшего и среднего поколения помнят популярный советский фильм «Торпедоносцы» Семена Арановича. В конце его главные герои гибнут, выполняя последнее боевое задание.

Василий Николаевич Киселев

И действительно, особенности данного типа морской авиации делали ее одной из самых опасных для пилотов. Если штурмовик в среднем «жил» 11 вылетов (хотя бывали счастливые исключения), а бомбардировщик 48, то торпедоносец всего 4.

Тем не менее Василий Николаевич Киселев (1910−1943) и Михаил Федорович Покало (1912−1943) стали торпедоносцами. Оба были ветеранами советско-финской войны, во время которой летали в составе морского разведывательного полка, а в Великую Отечественную освоили новую важную, но и опасную специальность.

Михаил Федорович Покало

К 1943 году летчики служили в 24-м минно-торпедном авиационном полку 5-й авиационной бригады Военно-воздушных сил Северного флота. Киселев в звании капитана был заместителем командира эскадрильи, а старший лейтенант Покало воевал штурманом звена и одновременно являлся штурманом самолета Киселева.

К этому времени боевой счет капитана составлял уже четыре победы, а лейтенант потопил две подводные лодки и четыре транспорта.

25 апреля во время атаки неприятельского конвоя в районе Конгс-фиорда (север Норвегии) их машина получила серьезные повреждения. Тем не менее Василий Николаевич и Михаил Федорович выполнили сброс торпеды, потопившей транспорт «Леезе». Но и наш самолет вскоре тоже упал в море…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 года Киселеву и Покало было посмертно присвоено звание Герой Советского Союза.

К сожалению, два других члена экипажа торпедоносца, стрелок-радист старшина Иван Антонович Берденников и воздушный стрелок старший сержант Владимир Иванович Жучков были посмертно награждены лишь орденами Отечественной войны 1-й степени…