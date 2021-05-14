п г.т. Черноисточинск, , 16:22 — REGNUM В посёлке Черноисточинск (Свердловская область) под Нижним Тагилом произошёл пожар, сообщают подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» .

Загорелся дом на улице Куйбышева, позже ветер перекинул огонь на соседние дома. По сведениям жителей, в пожаре уже погибли домашние животные: кошки и собаки.

«По предварительной информации, полностью выгорели два дома, а также сгорели сарайки и две бани, ещё как минимум два дома частично обгорели», — пишут граждане.

Пожарные уже прибыли на борьбу с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM ранее в Екатеринбурге произошёл пожар в «сталинке» на улице Шейнкмана.

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