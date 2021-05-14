Майкоп, 14 мая, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов провёл встречу с председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, председателем Центрального совета Объединения потребителей России Вячеславом Тимченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 мая в пресс-службе главы Адыгеи. Встреча состоялась в рамках совещания на тему «Совершенствование региональной системы защиты прав потребителей в РА».

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов провёл встречу с председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко

Мурат Кумпилов отметил, что совещание, проводимое с участием сенатора РФ, является естественным продолжением налаженного сотрудничества Адыгеи с Советом Федерации РФ.

«Благодаря поддержке председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и Палаты регионов у нас системно решается множество насущных социальных и инфраструктурных вопросов. В этой работе активно участвуют и сенаторы от Адыгеи — Олег Селезнев и Мурат Хапсироков, которые продвигают интересы региона в федеральных органах власти. На территории республики не раз проводились выездные совещания парламентских комитетов Совета Федерации, на которых обсуждались наши инициативы, требовавшие содействия федерального центра. Уверен, что результаты проводимого сегодня в Адыгее совещания по совершенствованию региональной системы защиты прав потребителей также окажут позитивное влияние на качество жизни жителей республики», — сказал в ходе встречи Мурат Кумпилов.

Вячеслав Тимченко подчеркнул, что в основе работы, проводимой сенаторами, лежат приоритеты, обозначенные руководством страны.

«Без учета и защиты интересов граждан невозможно построить современное цивилизованное общество. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. И, пожалуй, система защиты прав потребителей является одной из чувствительных сфер в нашем обществе, которая, вместе с тем, напрямую связана с поддержкой добросовестных производителей товаров и услуг», — сказал сенатор.

Тимченко отметил положительный опыт Адыгеи в содействии местным товаропроизводителям и в продвижении региональных брендов. Глава Адыгеи, в свою очередь, подчеркнул, что во многом благодаря поддержке, оказываемой регионам Валентиной Матвиенко, стала возможной защита республикой товарного знака «адыгейский сыр», и добавил, что создание уникальных региональных брендов способствует развитию событийного туризма, привлекающего внимание жителей разных регионов страны.