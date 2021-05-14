Николаев, Украина, 14 мая 2021, 16:28 — REGNUM В Николаеве было найдено тело учёного-краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина. Об этом написал 14 мая уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на своей странице в социальной сети Facebook.
В полиции рассказали, что тело 67-летнего мужчины с ножевыми ранениями и травмами головы нашли соседи на пороге квартиры убитого.
Как сообщается, потерпевший специализировался на изучении Холокоста.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее писатель Джонатан Лителл решил не издавать на Украине роман о Холокосте, поскольку украинское издательство попыталось навязать ему «послесловие» к роману с «проукраинской» точкой зрения на это событие.
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