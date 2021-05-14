Николаев, Украина, 14 мая, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Николаеве было найдено тело учёного-краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина. Об этом написал 14 мая уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) Alexraging Владимир Щукин

«Неизвестными злоумышленниками прерван жизненный путь талантливого педагога, блестящего историка, одаренного исследователя Владимира Щукина. Упокойся с Богом, учитель…» — сказано в сообщении

В полиции рассказали, что тело 67-летнего мужчины с ножевыми ранениями и травмами головы нашли соседи на пороге квартиры убитого.

Как сообщается, потерпевший специализировался на изучении Холокоста.

«В 2018 году в Николаеве был убит научный руководитель диссертации Щукина, историк Николай Шитюк. Владимир Щукин — соавтор книги о Праведниках мира Николаева и убит в день памяти Праведников мира», — прокомментировал событие глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее писатель Джонатан Лителл решил не издавать на Украине роман о Холокосте, поскольку украинское издательство попыталось навязать ему «послесловие» к роману с «проукраинской» точкой зрения на это событие.