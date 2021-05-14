Варшава, , 16:15 — REGNUM 14 мая в Польше отмечают 30-летие со дня создания новой пограничной службы, которая пришла на смену предыдущему пограничному ведомству, работавшему во времена социалистического правительства Польской Народной Республики. В связи с этой датой во дворце Бельведер в Варшаве президент Польши Анджей Дуда вручил награды лучшим сотрудникам пограничной службы. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Так, ордена из рук президента получили полковники Роберт Багань и Томаш Михальский. Вместе с этим они получили и новое звание — бригадных генералов пограничной службы. Среди наград иным офицерам Пограничной службы были медали за выслугу лет. Отдельно были отмечены пограничники, которые выполняют международные миссии по охране границ.

«Пограничная служба — одно из тех ведомств Польского государства, которое символизирует его суверенитет. Защита границы — условие нашей независимости. Сегодня перед вами стоит прекрасная и великая задача, которую вы блестяще выполняете», — сказал во время своего выступления на награждении президент Польши.