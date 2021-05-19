Москва, 19 мая, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Ильдар Мананович Мананов (Маннанов) (1921−2010) встретил начало войны на границе с Монголией, где располагалась его артиллерийская часть. Вскоре красноармейцев отправили на защиту Москвы, но под Куйбышевом (ныне Самара) им неожиданно объявили, что скоро эшелоны повернут на северо-запад. Под Ленинградом назревала катастрофа.

Ильдар Мананович Мананов (Маннанов)

В августе 1941 года Мананов служил в звании красноармейца орудийным номером (заряжающим) 127-го артиллерийского полка 65-й стрелковой дивизии в 4-й отдельной армии.

В ноябре под городом Тихвин, отражая атаку пехоты и танков противника, из всего расчета он один остался в живых. Но, несмотря на ранение, Ильдар Мананович продолжал сражаться. Как позже вспоминал сам ветеран, он в одиночку сделал более ста выстрелов и в итоге удержал рубеж.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941 года красноармейцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 873).

После шестимесячного лечения Мананов вернулся в строй. Сражался в Карелии. Был награжден медалью «За отвагу».

В 1945 году в звании старшего сержанта демобилизовался. Окончил Костромской торговый техникум и работал на различных должностях в системе предприятий «Центросоюз». Жил сначала в Костроме, а затем в Набережных Челнах.