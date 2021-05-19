Москва, 19 мая, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Кузьма Филиппович Ребрик (1908−1992) на гражданке трудился слесарем в паровозоремонтном депо. Но, когда его призвали в армию, решил стать кадровым военным. После окончания курсов младших лейтенантов служил в школе младших авиаспециалистов Харьковского военного округа. Поэтому на фронте офицер оказался лишь в январе 1942 года.

Кузьма Филиппович Ребрик

К январю 1945 года в звании майора командовал мотострелковым батальоном 35-й механизированной бригады 1-го механизированного корпуса во 2-й гвардейской танковой армии.

19 января 1945 года в бою за город Сохачев (Мазовецкое воеводство, Польша) передовой отряд под его командованием оказался отрезанным от основных сил. Несмотря на сложнейшую обстановку, Кузьма Филиппович не только прорвался к своим, но и нанес врагу большой урон, захватив в плен около 100 гитлеровцев. 22 января 1945 года батальон Ребрика овладел населенным пунктом Цнин. В ходе боя комбат был ранен, но остался в строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года майор был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5850).

После Победы Ребрик продолжил службу в армии на различных строевых и штабных должностях. Также он окончил Курсы усовершенствования офицерского состава и знаменитые Курсы «Выстрел» (Высшие офицерские курсы имени маршала Б. М. Шапошникова). Вышел в запас в звании подполковника в 1956 году. Жил и работал в Харькове.