Джакарта, , 16:10 — REGNUM Более 10 тысяч жителей Индонезии пострадали из-за наводнения на Калимантане, сообщает CNN Indonesia.

Пять деревень пострадали из-за наводнения. Уровень воды местами достигал трёх метров.

Из-за наводнения в округе Сатуи пострадали 11 558 человек, или 3421 семья.

Наводнение было вызвано сильным дождем.

Как сообщало ИА REGNUM, пять округов в Индонезии пострадали от наводнений и оползней в первый день празднования Идул Фитри.

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