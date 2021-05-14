Москва, 14 мая, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В мире в ближайшие годы может не только сохраниться дефицит микросхем, но и возникнуть дефицит редкоземельных металлов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал прогноз главы IBM, который спрогнозировал двухлетний дефицит микросхем.

Иван Шилов ИА REGNUM Микросхема

«Развитие современных технологий будет требовать все большего и большего количества техники, которая способна решать современные задачи в части создания искусственного интеллекта и обработки больших объемов данных, — сказал Зубец. — Учитывая непростые отношения Китая и США, может возникнуть дефицит и редкоземельных элементов. В компьютерах они не используются, но для производства аккумуляторов они применяются в широком объеме. А почти 70−80% мировых запасов редкоземельных металлов — это Китай. То есть потребность в современном компьютерном оборудовании еще много лет может превышать спрос. И далеко не факт, что через два года этот вопрос будет решен».

Как подчеркнул Зубец, этот вопрос не столько экономический, сколько политический.

«Америка взяла курс на то, чтобы вернуть себе место мирового лидера в части производства этого самого лучшего и современного оборудования. И есть мнение, что вместо разрешения проблема дефицита микросхем будет только углубляться», — предположил Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, как на РФ отразится общемировой дефицит микросхем.