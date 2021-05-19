Москва, , 07:12 — REGNUM Владимир Зельманович Вайсер (1921−1943) был призван в армию в 1940 году и вскоре окончил танковые курсы. Воевал с июня 1941-го.

Владимир Зельманович Вайсер

К концу 1943 года в звании младшего лейтенанта командовал танком Т-34 2-го танкового батальона 111-й танковой бригады 25-го танкового корпуса в 60-й армии.

20 декабря, в составе роты своего батальона у станции Чеповичи (Чоповичи) (Житомирская область) отражал атаки группы из 30 танков 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», под прикрытием авиации наступавшей на Киев.

В ходе неравного боя Владимир Зельманович сумел потушить свою охваченную пламенем боевую машину, вынес раненных членов экипажа и в одиночку продолжил бой. Несмотря на то, что танк из-за многочисленных повреждений не мог больше двигаться, и вскоре вновь был подожжен неприятелем, лейтенант продолжал вести огонь. Ему удалось подбить 4 (по другим сведениям 6) вражеских танков и самоходных орудий, в том числе 2 «тигра» и 2 «пантеры». Станция Чеповичи была удержана, но сам танкист тоже погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1944 года младшему лейтенанту Вайсеру Владимиру Зельмановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.

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