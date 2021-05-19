Москва, 19 мая, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Владимир Зельманович Вайсер (1921—1943) был призван в армию в 1940 году и вскоре окончил танковые курсы. Воевал с июня 1941-го.

Владимир Зельманович Вайсер

К концу 1943 года в звании младшего лейтенанта командовал танком Т-34 2-го танкового батальона 111-й танковой бригады 25-го танкового корпуса в 60-й армии.

20 декабря, в составе роты своего батальона у станции Чеповичи (Чоповичи) (Житомирская область) отражал атаки группы из 30 танков 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», под прикрытием авиации наступавшей на Киев.

В ходе неравного боя Владимир Зельманович сумел потушить свою охваченную пламенем боевую машину, вынес раненных членов экипажа и в одиночку продолжил бой. Несмотря на то, что танк из-за многочисленных повреждений не мог больше двигаться и вскоре вновь был подожжен неприятелем, лейтенант продолжал вести огонь. Ему удалось подбить 4 (по другим сведениям — 6) вражеских танков и самоходных орудий, в том числе 2 «тигра» и 2 «пантеры». Станция Чеповичи была удержана, но сам танкист погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1944 года младшему лейтенанту Вайсеру Владимиру Зельмановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.