Владикавказ, , 16:09 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки скончались еще два пациента с COVID-19. Общее число случаев летального исхода достигло в республике за все время пандемии 200, сообщили 14 мая в федеральном оперативном штабе.

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За последний день коронавирус был подтвержден еще у десяти жителей региона. Общее число носителей инфекции достигло 16 861 человека. Из них выздоровели 16 188 пациентов, в том числе 12 человек за прошедший день.

В настоящее время в Северной Осетии в число «активных» больных входят 473 пациента, при этом в стационарах проходят лечение 164 человека, в том числе с подтвержденным коронавирусом 30 человек. Из них в тяжелом состоянии 27 пациентов. Пятерым из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.