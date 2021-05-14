Москва, , 16:09 — REGNUM В России при производстве микросхем пока используются более грубые технологии, чем в США, Китае или Тайване, но для большинства задач это абсолютно достаточное производство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал прогноз руководителя IBM, согласно которому дефицит микросхем сохранится в мире еще в течение двух лет.

«Сегодня мир переходит на все более тонкие микросхемы. Сегодня стандарт микросхем — это 5 нанометров. Еще недавно в России и во всем мире использовались микросхемы толщиной 26 нанометров, 7 нанометров. То есть намного более толстые. Иными словами, надо различать дефицит микросхем вообще и дефицит самых современных. Если мы говорим о самых лучших, то понятное дело, что они будут в дефиците, потому что технологией производства такого оборудования владеет небольшое количество стран, — сказал Зубец. — Это Тайвань, который производит 22% от мирового производства процессоров, США — 15−17%, Китай — примерно 10−12%. Кроме того, сейчас американцы начинают борьбу за перетаскивание производство процессоров на свою территорию и хотят, чтобы у них был полный замкнутый цикл производства этих процессоров. В России пока используются более грубые технологии, и она не производит самых лучших и самых тонких микросхем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец назвал одну из причин общемирового дефицита микросхем.

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