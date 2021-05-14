Москва, , 16:07 — REGNUM Дефицит микросхем, который наблюдается в настоящее время, связан не производственными мощностями, а с тем спросом, который предъявляют майнеры биткоина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание президента корпорации IBM Джеймса Уайтхерста о том, что дефицит микросхем в мире продлится еще два года.

«Дефицит на микросхемы возник среди прочего из-за биткоина. Потому что майнинговые фермы, на которых производится биткоин, потребляют огромное количество микросхем, — сказал Зубец. — Была довольно известная история, когда выяснилось, что на рынке нет видеокарт, потому что выяснилось, что майнеры скупили их из-за их мощных процессоров. И на рынке было невозможно купить видеокарты. И если мы исходим из этого, то чем дальше будет продолжаться бум на биткоины, тем дольше продлится спрос на оборудование, которое используется на майнинговых фермах. Такой дефицит связан не с производственными мощностями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил, что проблема с нехваткой полупроводниковых компонентов во многих отраслях промышленности сохранится в течение нескольких лет.

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