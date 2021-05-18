Москва, , 07:56 — REGNUM Иван Иванович Харланов (1912—1943?) сражался на фронте с 1943 года. Он участвовал в Острогожско-Россошанской наступательной операции и битве на Курской дуге. Был награжден медалью «За боевые заслуги», за то, что первым ворвался во вражескую траншею и захватил 3 пленных.

Иван Иванович Харланов

В звании старшего сержанта командовал взводом 86-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии в 38-й армии.

В ночь с 28 на 29 сентября 1943 года взвод Харланова форсировал Днепр в районе села Старые Петровцы (Вышгородский района Киевской области). Несмотря на сильный пулеметно-минометный огонь, старший сержант осуществил переправу без потерь. Высадившись, красноармейцы вступили в бой с численно превосходившими их силами немцев. Иван Иванович, заметив, что фланговый пулеметный огонь противника не дает возможности сбить вражеское охранение, подполз к вражескому расчету и уничтожил его, что позволило расширить плацдарм и обеспечило возможность переправы других частей полка.

Всего в бою Харланов уничтожил не менее 11 немецких солдат. Вскоре Иван Иванович пропал без вести.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года старшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза.

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