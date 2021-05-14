Подпорожье, Ленинградская область, 14 мая, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Ленинградской области с 15 мая закрывают на ремонт плотину Верхне-Свирской ГЭС, по которой проходит дорога, связывающая два берега реки Свирь в районе города Подпорожье. Обеспечивать транспортное сообщение между берегами на время ремонта плотины Верхне-Свирской гидроэлектростанции будет паром. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации ЛО В Ленобласти запустят паром на реке Свирь

Грузо-пассажирское сообщение по воде налажено между деревней Валдома и посёлком Никольский. Проезд для жителей района будет бесплатным. На линию сегодня вышел паром «Аркадий Филатов», за один рейс он способен взять на борт 100 человек и 16 легковых автомобилей. Всего на линии будут работать два парома.

Кроме того, на время ремонта плотины добавлены электрички, скорректирована схема работы автобусов и организован пешеходный проход через машинные залы гидроэлектростанции. Также в настоящий момент ведется строительство нового моста через Свирь.

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Ремонт плотины Верхне-Свирской ГЭС начнется 15 мая по заказу ПАО «ТГК-1». Он обусловлен сильной изношенностью действующего технологического проезда, по которому сейчас идёт движение транспорта.