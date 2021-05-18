Москва, , 07:24 — REGNUM Абдурахмана Ягъяевича Абдулаева (1919−1987) призвали в армию в 1939 году, и вскоре он получил боевое крещение на Советско-финской войне.

Абдурахман Ягъяевич Абдулаев

С началом Великой Отечественной воевал храбро, был награжден орденами Славы 3-й степени и Красной Звезды.

К весне 1944 года в звании старшего сержанта командовал отделением автоматчиков 105-го стрелкового полка 77-й стрелковой дивизии в 51-й армии.

7 мая 1944 года в районе Севастополя Абдулаев провел успешную разведку огневых точек врага. Находясь под постоянным обстрелом немцев, он пробрался к входу во вражеский дот и уничтожил его гранатами, что позволило роте захватить траншеи противника.

В бою Абдурахман Ягъяевич заменил раненного командира взвода. Под командованием сержанта красноармейцы прорвали передний край неприятельской обороны, отразили все контратаки гитлеровцев и вышли ко второй линии траншей. Сам Абдулаев уничтожил несколько противников в рукопашной схватке.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6371).

В конце 1945 года Абдулаев был демобилизован. Работал в Аксайском управлении оросительных систем. Жил в селе Умашаул (Хасавюртовский район).

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