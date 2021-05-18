Москва, 18 мая, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Яков Маркович Устюжанин (1918−1942) перед войной окончил курсы младших лейтенантов и 22 июня встретил уже офицером.

Яков Маркович Устюжанин

К маю 1942 года в звании младшего лейтенанта служил командиром взвода 260-й отдельной разведывательной роты 188-й стрелковой дивизии в 11-й армии.

9 мая во главе взвода сорвал попытку форсирования реки Ловать численно превосходившей группой немцев. Противник отступил, оставив на поле боя около 25 убитых и раненых.

16 мая получил задачу: высадиться на занятый немцами берег и болотами пробраться к дороге, идущей от Старой Руссы к деревне Взвад (Новгородская область), где устроить засаду с целью добыть «языка» и документы. Находясь в засаде с 12 человеками, лейтенант внезапно напал на роту немцев, двигающихся по дороге в сторону Старой Руссы. Как сообщалось в представлении к званию Героя Советского Союза, «из всего количества немцев убежало только пять человек (…) задача командования была выполнена: «язык» был добыт, захвачены документы, и рота немцев была полностью уничтожена». Но сам Яков Маркович в той схватке погиб…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года младшему лейтенанту Устюжанину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.