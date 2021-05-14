Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе в последнее время дестабилизировалась, а достигнутого количества привитых от коронавируса петербуржцев пока недостаточно для выработки коллективного иммунитета.

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«В последние дни в городе отмечается нестабильная ситуация с коронавирусом. И хотя многие петербуржцы соблюдают масочный режим, самый надежный заслон инфекции может поставить только вакцинация. Сегодня мы преодолели полумиллионный рубеж. Но этого мало. Призываю всех горожан в преддверии летних каникул и отпусков сделать прививки, в том числе и своим пожилым родственникам», — сказал Александр Беглов.

Он назвал вакцинацию «единственной альтернативой» ограничениям, которые вводились и до сих пор частично действуют для предотвращения расползания эпидемии.

По данным Смольного, на 14 мая в Петербурге первично привито от коронавируса 606 880 человек, из них 507 555 человек полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 4853 человека, вторично — 7681 человек.

Нарастающим итогом Петербург получил 800 702 комплекта доз вакцины. Запас вакцины в городе составляет 193 822 комплектов. Работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций, а также 23 выездные прививочные бригады.

Напомним, за 13 мая зафиксировано 739 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерили 35 человек.

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