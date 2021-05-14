Уфа, , 16:11 — REGNUM 49 новых автомашин для оказания медпомощи уехали в районы Башкирии. Об этом 14 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, автомобили приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Кроме этого, была закуплена и техника для выездных патронажных служб (для оказания на дому паллиативной медицинской помощи пациентам).

«По сути, мы начинаем реализацию большой программы, которую инициировал президент страны Владимир Путин. По ней мы получаем беспрецедентную поддержку — 16 млрд рублей до 2024 года на модернизацию именно первичного звена здравоохранения», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что у руководства региона большие планы: в ближайшие годы планируется отремонтировать центральные районные больницы, оснастить медицинские учреждения транспортном и нужным оборудованием.