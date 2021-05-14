Москва, , 16:01 — REGNUM Во второй половине дня 14 мая нефтяной рынок изменил направление движения на противоположное и начал рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Баррель Brent прибавляет к настоящему моменту 1,4% и касается $67,99. «Бочка» WTI стоит $64,66 и растет на 1,3%.

С утра нефть дешевела на фоне опасений в низком спросе на растущее предложение.

Ближе к вечеру, по всей видимости, страхи потеряли актуальность, а рынок счел предыдущие продажи чрезмерными.

Сегодня днем снижается курс доллара на мировом валютном рынке, и это способствует стабилизации в нефти в том числе.

За неделю баррель нефти марки Brent снизился в цене на 1,35%», — привела данные эксперт.

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