Москва, 17 мая, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Война, а за ней и оккупация застала студента Ленинградского института инженеров гражданского воздушного флота Владимира Васильевича Егорова (1923−1981) на каникулах в родной деревне Дедовичи (Псковская область).

Владимир Васильевич Егоров

В июле он вступил в партизанский отряд, в котором прошел путь от рядового бойца до командира 4-го партизанского полка 5-й Ленинградской партизанской бригады Ленинградского штаба партизанского движения.

За время его командования «лесные солдаты» пустили под откос 23 вражеских эшелона, уничтожили 18 мостов, провели 9 успешных налетов на гарнизоны противника. Всего было убито более 2000 немецких солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1944 года Владимиру Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3401).

Также партизан был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью «За отвагу».

После освобождения Псковщины в 1944 г. Егоров поступил в Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского, которое окончил в 1949 г. с золотой медалью, а десять лет спустя — его адъюнктуру. Стал кандидатом военных наук. Отказ от довоенной мечты стать пилотом был связан с долгими беседами с моряками-десантниками, служившими в полку Владимира Васильевича и «заразившими» своего командира морской романтикой.

Вышел в отставку в звании капитана 1-го ранга в 1970 году. Жил в Ленинграде.