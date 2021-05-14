Москва, 14 мая, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр внутренних дел Сербии Александр Вулин обсудили ситуацию на Балканском полуострове. Этот вопрос стал одной из тем переговоров на встрече, которая состоялась сегодня, 14 мая, в Москве.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев и Александр Вулин

«Николай Патрушев и Александр Вулин обсудили вопросы российско-сербского сотрудничества в области безопасности, подчеркнув, что между Советом безопасности России и министерством внутренних дел Сербии налажено плодотворное взаимодействие по широкому спектру тем», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.

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Также собеседники уделили отдельное внимание контртеррористической проблематике.