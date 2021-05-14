Черкесск, , 15:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии зафиксировано минимальное число ковидных пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. По данным регионального оперативного штаба на 14 мая, в единственном на сегодняшний день ковидном госпитале проходят лечение 96 пациентов.

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«По сравнению с пиковой нагрузкой количество госпитализированных снизилось на 90%», — сообщили в оперштабе. Последний раз такая относительно благополучная ситуация отмечалась в августе 2020 года. В целом по региону ежедневно регистрируются не более 15 новых случаев заражения коронавирусом. С оказанием помощи нуждающимся в стационарном лечении справляется ковидный госпиталь, развернутый на базе Черкесской горбольницы.