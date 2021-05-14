Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM В Казахстане зарегистрировали 44 случая заражения коронавирусом после получения обоих компонентов вакцины. Об этом 14 мая заявила заместитель директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Манар Смагул на пресс-конференции.

«После получения как первого, так и второго компонента есть регистрация случаев заболевания COVID-19. Это связано с тем, что не сформировался ещё иммунитет», — сказала Самгул.

По данным министерства здравоохранения Казахстана, первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 1,79 млн человек, второй — 722,5 тыс. Власти республики планируют вакцинировать до конца года 6 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане полную вакцинацию от коронавируса прошли 700 тыс. человек