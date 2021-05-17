Москва, , 07:15 — REGNUM По логике Антон Иосифович Гурин (1910−1962) должен был стать героем-подводником. После окончания Военно-морского училища имени М. В. Фрунзе он последовательно занимал строевые и штабные должности, связанные с подводным флотом. Командовал лодками серии М («малютки»). Но в 1938 году его в звании капитан-лейтенанта назначают командиром строящегося эсминца «Гремящий», на котором он и начал войну.

Антон Иосифович Гурин

За время командования кораблем (1941−1942 гг.) Антон Иосифович совершил более 50 боевых походов. Он участвовал в охранении 26 советских и союзнических конвоев. Во время эскортирования конвоя PQ-13 совместно с другими кораблями отразил атаки 4 немецких эсминцев и самостоятельно 2 подводных лодок, одну из которых потопил (по другим сведениям серьезно повредил).

Также с британским соединением бомбардировал норвежский порт Вардё и с двумя советскими эсминцами сопроводил в порт поврежденную плавбазу «Мария Ульянова». В ходе ее защиты от налетов люфтваффе был сбит один самолет.

Всего под командованием Гурина артиллеристы «Гремящего» сбили 12 самолетов противника, совершили 6 боевых стрельб и выставили 4 минных заграждения.

В октябре 1942 года принял командование над сначала 2-м, а затем 1-м дивизионом эсминцев Северного флота. Был повышен в звании до капитана 1-го ранга. В ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции дважды лично возглавлял дивизион во время артиллерийской поддержки десантов.

К маю 1945 года произвел свыше 100 боевых выходов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1945 года капитану было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7595).

После Победы занимал различные строевые и штабные должности на Балтике и Черном море. Также Гурин окончил Военно-морскую академию имени К. Е. Ворошилова и занимался преподавательской и исследовательской работой. Скончался в звании контр-адмирала в Ленинграде.

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