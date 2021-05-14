Красногорск, , 15:58 — REGNUM Работы по ремонту подъездов ведутся во всех городских округах Подмосковья. Об этом 14 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

«Порядка 1,8 тысячи подъездов находятся в разной степени готовности», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

На данный момент больше всего подъездов в многоквартирных домах Подмосковья ремонтируют в городском округе Орехово-Зуево — 165, Электростали — 98 и более 80 подъездов в городских округах Сергиево-Посадский и Шатура. Всего в 2021 году в Московской области планируется привести порядок 13 196 подъездов многоквартирных домов. Работы уже проделаны в 1,2 тыс. из них.

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