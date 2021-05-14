Красногорск, 14 мая, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Работы по ремонту подъездов ведутся во всех городских округах Подмосковья. Об этом 14 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Подъезд жилого дома

«Порядка 1,8 тысячи подъездов находятся в разной степени готовности», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

На данный момент больше всего подъездов в многоквартирных домах Подмосковья ремонтируют в городском округе Орехово-Зуево — 165, Электростали — 98 и более 80 подъездов в городских округах Сергиево-Посадский и Шатура. Всего в 2021 году в Московской области планируется привести порядок 13 196 подъездов многоквартирных домов. Работы уже проделаны в 1,2 тыс. из них.