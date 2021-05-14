Нижневартовск, Югра, , 15:57 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) старшеклассницы подрались в туалете школы №40. Видео распространено в городских социальных сетях.

Департамент образования Нижневартовска дал официальный комментарий по поводу видео телекомпании «Самотлор».

По словам чиновников, инцидент начался с шутки и перерос в драку. Травмированных нет. В школе с героинями видео и их родителями проведены беседы. Старшеклассницы принесли друг другу публичные извинения и примирились. Департаментом образования Нижневартовска организована служебная проверка по данному факту.