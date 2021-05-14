Курс доллара за неделю упал на 0,4%, курс евро — на 0,7%
Москва, 14 мая, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Российский рубль 14 мая днем торгуется неоднородно на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Валюта
«Доллар чуть снижается и балансирует на уровне 74,00 руб., евро стоит 89,65 руб. и слегка прирастает.
Сырьевой рынок сменил направление движения на положительное. Баррель Brent сокращает коррекцию и возвращается к $68.
Волатильность нефтяного рынка остаётся высокой, поэтому настроения могут меняться очень быстро.
В целом, биржевая конъюнктура оценивается как нейтральная, к концу недели рынок спокоен. За неделю доллар снизился на 0,4%, евро «похудел» на 0,7%», — привела данные эксперт.
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