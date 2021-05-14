Москва, 14 мая, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Российский рубль 14 мая днем торгуется неоднородно на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Доллар чуть снижается и балансирует на уровне 74,00 руб., евро стоит 89,65 руб. и слегка прирастает.

Сырьевой рынок сменил направление движения на положительное. Баррель Brent сокращает коррекцию и возвращается к $68.

Волатильность нефтяного рынка остаётся высокой, поэтому настроения могут меняться очень быстро.

В целом, биржевая конъюнктура оценивается как нейтральная, к концу недели рынок спокоен. За неделю доллар снизился на 0,4%, евро «похудел» на 0,7%», — привела данные эксперт.

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