Бишкек, , 15:55 — REGNUM Если руководство министерства сельского хозяйства Киргизии не добьется необходимых результатов, то оно будет уволено. Об этом заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов в ходе презентации об итогах работы сельхозведомства в 2020 году.

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Высокопоставленный чиновник выразил недовольство тем, что «результаты работы министерства не особо видно».

«Часто говорится о том, что мы аграрная страна, вместе с тем, мы не можем себя обеспечить необходимыми продуктами. Львиную долю позиций мы импортируем», — подчеркнул он.

Также Марипов отметил необходимость активнее внедрять новые технологии в аграрной и животноводческой сферах.

«Сейчас крестьяне не знают, что рентабельно, а что нет. Зачастую они выращивают то, что дорожает и пользуется повышенным спросом, а потом терпят убытки. Схожая ситуация в животноводстве. Перед вами не стоит задача пойти и помогать в посеве или содержании скота. Вы, как профильное ведомство, должны направить фермеров и аграриев в правильное русло», — резюмировал премьер-министр.

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