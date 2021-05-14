Москва, , 15:54 — REGNUM На Калининско-Солнцевской линии метро Москвы 14 мая началась прокладка второго тоннеля между станциями «Рассказовка» и «Пыхтино», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Instagram.

«Сегодня мы начали строить второй тоннель между «Рассказовкой» и «Пыхтино» на Калининско-Солнцевской линии. Как только закончим эту работу, начнем прокладывать пути от «Пыхтино» до «Внуково», — написал мэр.

Собянин отметил, что линия метрополитена станет первой в России, ведущей к аэропорту. Завершение строительства намечено на 2023 год.