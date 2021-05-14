Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Литва решила безвозмездно передать Грузии 15 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 14 мая рассказала министр здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

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«Детали будут уточнены, какая это будет вакцина. 15 тысяч доз — это немного, но мы благодарны за это пожертвование», — сказала Габуния.

Она добавила, что по предварительной информации, Литва направит в Грузию препарат от компании AstraZeneca.

Стоит отметить, что Литва решила в качестве гуманитарной помощи передать 200 тыс. доз вакцины от COVID-19 странам-участницам проекта Восточное партнерство. Из них 15 тыс. доз достанется Грузии.

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