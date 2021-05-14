Минск, , 15:57 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1109 и достигло 373 351. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрирован 373 351 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано десять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 2681.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 363 873 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 6 050 830 тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 837 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.