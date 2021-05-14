Москва, , 15:52 — REGNUM Министерство здравоохранения Шри-Ланки снова ужесточила правила въезда в островное государство иностранных туристов. Всех, прибывающих из-за рубежа, вне зависимости от того, привиты они от коронавируса или нет, ждет обязательный 14-дневный карантин, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В этот период туристы будут в сертифицированных отелях уровня «1». Данное требование будет действовать с 11 по 31 мая. Покинуть отель туристы могут только по истечении карантина при условии отрицательного теста на COVID-19.

Дети младше 2 лет освобождаются от ПЦР-тестирования на коронавирус. Дети от 12 лет и старше должны пройти тестирование ПЦР по прибытии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте на Шри-Ланка от прохождения карантина были освобождены привитые от COVID-19 туристы.

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