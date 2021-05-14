Кабул, 14 мая, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Без формальностей и церемоний, в спешке ушли с военной базы в афганской провинции Кандагар военнослужащие США. Об этом газета Stars and Stripes сообщает со ссылкой на свои источники.

U.S. Army Американские солдаты

База в районе военного аэродрома «Кандагар» ранее была крупнейшим местом дислокации сил США и НАТО в Афганистане. Передачу аэродрома афганской стороне осуществили в координации с представителями правительства страны и партнерами США из 205-го корпуса, пояснил представитель военной коалиции США и других стран НАТО в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

Вместе с тем представитель 205-го корпуса затруднился сказать, когда именно была оставлена база, «то ли во вторник вечером, то ли в среду утром», то есть 11 или 12 мая. Военный комендант аэродрома генерал Фарик Квовахи заявил, что на текущий момент американцев в Кандагаре не осталось.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент Джо Байден заявил, что войска США начнут покидать Афганистан в мае, этот процесс завершится к 11 сентября 2021 года.

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