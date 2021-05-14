Черкесск, , 15:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось за последние сутки еще на два человека. Общий показатель смертности от этого опасного заболевания достиг 92. С 5 мая в регионе случаи летального исхода регистрируются ежедневно, сообщили 14 мая в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей коронавируса в Карачаево-Черкесии составило 20 235 человек. За прошедший день подтверждена инфекция еще у 14 жителей республики.

Сумели справиться с болезнью 19 929 пациентов, в том числе пять человек выписаны за последние сутки. Продолжают лечение в стационарах 96 человек. Остальные 118 пациентов лечатся амбулаторно.