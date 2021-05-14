Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM У здания Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга произошла перестрелка, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По информации полиции, оба участника инцидента установлены, один из них доставлен в больницу. Перестрелка произошла после конфликта на дороге: один из мужчин не стал пропускать иномарку Porsche Cayenne, за рулём которой был предприниматель. Водитель планировал осуществить разгрузочно-погрузочную работу у своего офиса, но пешеход не дал ему проехать.

Конфликт обострился: пешеход достал газовый пистолет системы «Удар», в ответ водитель достал из багажника карабин «Сайга».

"В ходе ссоры пешеход произвел выстрел в лицо предпринимателю, а затем в ходе завязавшейся потасовки произошел непроизвольный выстрел в асфальт, из-за чего в лоб пешеходу прилетел кусочек асфальта», — уточнил Горелых.

В МВД начали проверку по факту инцидента. Оружие изъято у обоих участников перестрелки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Югре арестовали адвоката из Свердловской области, подозреваемого в изготовлении и хранении оружия, а также в распространении наркотиков.

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