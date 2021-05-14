Киев, , 15:48 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук был законно лишён возможности оказывать влияние на Украину. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал 14 мая в авторской колонке для украинского издания Focus.

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«С помощью законных инструментов Медведчук был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», — отметил глава государства.

Обвинения в отношении депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» и его арест он охарактеризовал как исключение политика из круга украинских олигархов.

«Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук», — подчеркнул украинский лидер, пообещав, что «будут еще «минусы», пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Киеве 13 мая принял решение о заключении Виктора Медведчука под домашний арест. Такая мера пресечения была избрана после предъявления политику обвинения в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

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Сам политик заявил, что все эти обвинения не имеют под собой доказательной базы и являются политически мотивированными.