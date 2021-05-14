Джакарта, , 15:47 — REGNUM В округе Западный Ниас в Индонезии зафиксировали девять афтершоков, сообщает Detik.

«Произошло девять афтершоков с магнитудой 3,3 и 5,3. Поэтому мы рекомендуем общественности сохранять спокойствие», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии.

Ранее в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,2.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что землетрясение в Западном Ниасе вызвало панику у людей.

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