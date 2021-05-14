Красногорск, , 15:56 — REGNUM В Подмосковье более 63,4 тыс. сотрудников различных организаций работают в удаленном режиме. Об этом 14 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Подобные меры связаны с эпидемиологической обстановкой на территории региона и мерами по профилактике распространения коронавируса. Помимо этого, почти 5,5 тыс. жителей Подмосковья трудятся неполный рабочий день или неполную неделю.

По состоянию на 14 мая уровень безработицы в Московской области составляет 2,14%. В качестве безработных зарегистрированы 88,8 тыс. человек. Для соискателей доступны порядка 50 тыс. вакансий.

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