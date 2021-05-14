Ереван, 14 мая, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Внеочередное заседание парламента Армении будет проведено по инициативе оппозиционной фракции «Процветающая Армения» вечером 14 мая из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе армянского парламента.

Marcin Konsek Здание парламента Армении

«По инициативе фракции «Процветающая Армения» сегодня в 18:00 (17:00 мск — ред.) парламент проведет внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться ситуация на границе», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку ведет переговоры Ереваном для снятия напряженности на границе между двумя странами.