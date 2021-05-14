Киев, , 15:56 — REGNUM Правительство Японии приняло решение выделить $4,5 млн помощи на поддержку жителей временно подконтрольной Украине части Донбасса. Об этом заявил 14 мая посол Японии на Украине Такаши Кураи на пресс-конференции.

«Правительство Японии решило предоставить ещё один пакет помощи жителям Восточной Украины… В этом году помощь Японии составит $4,5 млн, а всего на поддержку мероприятий в восточной Украине было выделено правительством Японии $55,9 млн», — рассказал дипломат.

По его словам, деньги пойдут на переселение людей, живущих на украинской стороне возле линии соприкосновения, в более безопасное место. Кроме того, часть средств пойдёт на обновление медицинского оборудования в военных госпиталях, где лечат боевиков ВСУ.

Кураи пообещал, что Япония и в дальнейшем будет помогать Украине.

Напомним, ранее правительство Германии выделило 25,5 млн евро помощи выходцам из Донбасса, которые переехали в другие регионы Украины, спасаясь от войны.

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