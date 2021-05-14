Москва, , 15:46 — REGNUM В апреле 2021 года на российском авторынке были реализованы 8873 автомобиля китайских марок — в 5,6 раза больше, чем в апреле 2020 года. Об этом 14 мая сообщает агентство «Автостат».

С января 2021 года по апрель включительно в России было реализовано 27 854 новых авто китайских брендов. Таким образом, продажи китайских машин в стране выросли в 2,3 раза в годовом сравнении.

Отмечается, что по итогам первого квартала 2021 года самым продаваемым китайским автомобилем в России стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Однако за период продаж с января по апрель текущего года первенство перешло кроссоверу Haval F7.

Так, за первые четыре месяца 2021 года в России было продано 4413 кроссоверов Haval F7 и 4317 автомобилей Chery Tiggo 7 Pro. Также за отчетный период в стране было реализовано 3422 экземпляра Chery Tiggo 4, 2943 машины Haval F7x и 2554 штуки Geely Coolray. Показатели остальных проданных в России машин китайских марок составляют менее 2 000 экземпляров.

Напомним, китайская компания Chery планирует до конца 2021 года представить в России два новых кроссовера CheryExeed.

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