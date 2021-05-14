Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM После массового возмущения петербуржцев появлением комиссии в новых объединенных счетах на оплату взносов за капитальный ремонт, оператор сбора взносов «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» решил отменить эту комиссию с 15 мая.

Как сообщает 14 мая «Фонтанка», отмена комиссии касается оплаты взносов в пользу Фонда капитального ремонта (ФКР) через собственную онлайн-платформу оператора и Центры приема платежей «Петроэлектросбыт».

«Все взносы в Фонд капитального ремонта через личный кабинет на сайте ikus.pesc.ru, мобильное приложение «ПСК/ПЭС» и центры приема платежей будут приниматься без комиссии», — пояснил изданию гендиректор «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» Денис Шабарин. Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге взносы на капремонт продолжат собирать вместе с платой за свет Как сообщало ИА REGNUM, «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» с мая 2021 года отправляет горожанам единые квитанции, с одновременными счетами на оплату электроэнергии и взносов на капремонт. Горожане жалуются не только на комиссию, но и на появление неких «долгов» в новых квитанциях, которые, вероятно, возникли из-за того, что при выставлении новых майских счетов были учтены взносы, оплаченные до 25 апреля. в Фонде капремонта создана рабочая группа, которая будет рассматривать обращения с претензиями по каждому платежному документу.

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