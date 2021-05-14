Санкт-Петербург, 14 мая, 2021, 15:52 — ИА Регнум. После массового возмущения петербуржцев наличием комиссии в новых счетах на оплату взносов за капитальный ремонт оператор сбора взносов «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» по своей инициативе решил отменить эту комиссию.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома

Как сообщает 14 мая пресс-служба компании, отмена комиссии касается оплаты взносов в пользу Фонда капитального ремонта (ФКР) через собственную онлайн-платформу оператора и Центры приема платежей «Петроэлектросбыт».

«С 15 мая 2021 года все взносы в Фонд капитального ремонта через личный кабинет на сайте ikus.pesc.ru, мобильное приложение «ПСК/ПЭС» и центры приема платежей будут приниматься без комиссии», — пояснил гендиректор «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» Денис Шабарин.

Это решение является инициативой «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и будет действовать на безвозмездных для города условиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» с мая 2021 года отправляет горожанам единые квитанции, с одновременными счетами на оплату электроэнергии и взносов на капремонт. Горожане жалуются не только на комиссию, но и на появление неких «долгов» в новых квитанциях, которые, вероятно, возникли из-за того, что при выставлении новых майских счетов были учтены взносы, оплаченные до 25 апреля.

В Фонде капремонта создана рабочая группа, которая будет рассматривать обращения с претензиями по каждому платежному документу.