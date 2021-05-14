После скандала в Петербурге отменили комиссию при оплате капремонта
Санкт-Петербург, 14 мая, 2021, 15:52 — ИА Регнум. После массового возмущения петербуржцев наличием комиссии в новых счетах на оплату взносов за капитальный ремонт оператор сбора взносов «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» по своей инициативе решил отменить эту комиссию.
Как сообщает 14 мая пресс-служба компании, отмена комиссии касается оплаты взносов в пользу Фонда капитального ремонта (ФКР) через собственную онлайн-платформу оператора и Центры приема платежей «Петроэлектросбыт».
«С 15 мая 2021 года все взносы в Фонд капитального ремонта через личный кабинет на сайте ikus.pesc.ru, мобильное приложение «ПСК/ПЭС» и центры приема платежей будут приниматься без комиссии», — пояснил гендиректор «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» Денис Шабарин.
Это решение является инициативой «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и будет действовать на безвозмездных для города условиях.
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Как сообщало ИА REGNUM, «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» с мая 2021 года отправляет горожанам единые квитанции, с одновременными счетами на оплату электроэнергии и взносов на капремонт. Горожане жалуются не только на комиссию, но и на появление неких «долгов» в новых квитанциях, которые, вероятно, возникли из-за того, что при выставлении новых майских счетов были учтены взносы, оплаченные до 25 апреля.
В Фонде капремонта создана рабочая группа, которая будет рассматривать обращения с претензиями по каждому платежному документу.